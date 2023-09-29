5 إصابات في إطلاق نار بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

أُصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تعرّضهم لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في قرية برطعة بالداخل المحتل، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية بان الجرحى وهم في العشرينات من العمر نقلوا الى المشفى لتلقي العلاج.

يأتي ذلك، فيما قُتل شخص (50 عاما) من منطقة النقب، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء أمس الخميس، بالقرب من تقاطع "بيت كاما" في شارع 6، كما قُتل شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار في بلدة الفريديس.