عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة

فلسطين اليوم

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع الاحتلال المسيرات المناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة.

ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب 48 مواطنًا، بالاختناق وقنابل الغاز المباشرة، حصيلة مواجهات بين دجن شرق نابلس اليوم.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، شقيقين من بلدة ديراستيا.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وفي قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، نقلت إحداها الى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا.

الجدير بالذكر، أن مدن الضفة الغربية، شهدت الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عدداً من أعمال المقاومة التي تخللها مواجهات وإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة صوب برج عسكري.

وأصيب شاب برصاصة معدنية في عينه، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، في حين ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت مصادر محلية إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي السياق، أصيب شاب بجروح بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبة فلسطينية بداخلها شبان قرب حاجز “بيت إيل” شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية أنّ “جيش الاحتلال استنفر قواته قرب مستوطنة “بيت إيل”، في أعقاب إطلاقه النار على سيارة فلسطينية وإصابة أحد الشبان داخلها”.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء حسونة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لحي البالوع شمال رام الله.

وتمكن الشباب الثائر في قلقيلية من استهداف برج عسكري إسرائيلي على مدخل المدينة بالزجاجات الحارقة، حيث اندلعت النيران فيه.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي فقوعة وجلبون شرق جنين، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في جلبون.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بلدة العوجا شمال أريحا، ومخيم قلنديا شمال القدس حيث اندلعت مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق رصاص حي بعد تسلل سيارة مدنية تحمل جنوداً إلى المخيم.

كما صادرت بلدية الاحتلال في القدس مزروعات من أمام محلات مسودة بحي المصرارة في باب العامود بالإضافة إلى مصادرة المظلات الواقية من الشمس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير المقدسي المحرر محمد البكري من بيته في بلدة بيت حنينا قبل زفافه بأسبوع، والذي قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وتحرر في 10 مايو/أيار 2021، علما أنه شقيق الأسير المحرر أحمد البكري الذي قضى 8 سنوات في الأسر.