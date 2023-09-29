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إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، نقلت إحداها الى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا.