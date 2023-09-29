"العمل الجماهيري" يكشف لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ36

فلسطين اليوم

تستعد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لإحياء ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ 36، داعية جماهير شعبنا في كافة محافظات قطاع غزة لأوسع مشاركة.

وقال مسؤول العمل الجماهيري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خميس الهيثم، إن الحركة قررّت إحياءً ذكرى انطلاقتها الـ 36 بمهرجان مركزي بساحة الكتيبة في قطاع غزة، موضحاً أن كافة الاستعدادات تجري على قدم وساق في الإعداد والتجهيز للمهرجان، الذي تستعد فيه الحركة لاستقبال عشرات الآلاف من جماهير شعبنا، يوم الجمعة في السادس من شهر تشرين أكتوبر بعد صلاة العصر مباشرة.

وقال الهيثم لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنّ المهرجان سيوصل رسائل مهمة حول الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي القلب، منها القدس ومقاومة العدو في كل الساحات، وسيتخلله كلمة مركزية للحركة سيطل بها الأمين العام القائد المجاهد أبو طارق النخالة، تحمل العديد من الرسائل المهمة على كافة المستويات، كما سيتخلل المهرجان العديد من الفقرات المميزة.

وأضاف الهيثم، أن المهرجان سيوجه رسائل واضحة للاحتلال، في ظل المقاومة التي تتصاعد يوما بعد يوم في الضفة والقدس والقطاع والداخل المحتل، مشيرًا إلى أن الانطلاقة تأتي هذا العام بعد تقديم الحركة ثلة كبيرة من قيادتها شهداء على طريق الحرية ودحر الاحتلال

وأوضح، أن الحركة بدأت فعاليتها وأنشطتها التي سترافق المهرجان المركزي، والذي سيعقد في عدة ساحات منها، فلسطين وسوريا ولبنان، في رسالة واضحة تترجم "وحدة الساحات" في مواجهة العدو الصهيوني.

وأكد الهيثم، أن الفعاليات والأنشطة الشعبية حاضرة إحياءً لذكرى الانطلاقة، لافتًا أن الحركة نظمت العديد من الحملات المصاحبة لمهرجان الانطلاقة، بدأت في حملة زيارات لعوائل الشهداء الذين يحمل هذا المهرجان اسمهم "الشهداء بشائر النصر"، تأكيداً على أن دماء الشهداء ستبقى نبراس ينير لنا طريق النصر وتحرير الأرض والمقدسات من دنس العدو.

وفي ذات السياق، وجّه مسؤول العمل الجماهيري، التحية لعوائل الشهداء والأسرى وللمقاومة الباسلة في كل مكان.