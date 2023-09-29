عشرات الألاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدّى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وقدرت دائرة الأوقاف المقدسية، أن 40 آلف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ووفق المصادر المحلية، فقد كثفت قوات الاحتلال من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.