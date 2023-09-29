فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 29-9-2023، حاجزي "حوارة وبيت فوريك" العسكريين في محيط مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجزين، منعت المواطنين من الدخول إلى المدينة؛ ما تسبب بأزمة خانقة في المكان.

وأوضحت المصادر، أن الاحتلال أغلق حاجز "بيت فوريك" في نابلس بزعم محاولة سائق سيارة مسرعة دهس عدد من الجنود قبل خروجه من الحاجز.

ومن جانبها، قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الصهيونية: "مركبة فلسطينية اقتحمت حاجزا باتجاه نابلس وكادت أن تصيب الجنود (الحاجز بين إيتمار وألون موريه) دون وقوع إصابات وردت القوات بإطلاق النار على المركبة".



