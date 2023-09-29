52 قتيلاً و70 إصابة بانفجار في باكستان

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الجمعة 29-9-2023، بمقتل 52 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين جراء انفجار وقع في مدينة ماستونغ في بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقالت صحيفة Dawn الباكستانية: "قتل ما لا يقل عن 52 شخصاً، بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 70 فيما يعتقد المسؤولون أنه "تفجير انتحاري" بالقرب من مسجد".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر في الشرطة الباكستانية، قولها: "إن "الانتحاري" فجر عبوة ناسفة بالقرب من سيارة نائب قائد الشرطة".

ومن جانبها، قالت "قناة Geo": "إن الانفجار وقع بالقرب من مسجد تجمع فيه المصلون بعيد المولد النبوي".