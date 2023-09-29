فلسطين اليوم

موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2023، في الوقت الذي لا يبعدنا سوى أيام قليلة عن بدء التوقيت الشتوي في فلسطين وبالتالي نهاية التوقيت الصيفي، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، يبحث الكثير من المتابعين عن موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2023، فهو من المواضيع الهامة التي تهم شريحة واسعة من الناس.

موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2023

موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2023، وبشكل معتاد فإن تغيير الساعة حدث يحدث دورياً في الكثير من البلدان حول العالم، ويتمثل في تعديل عقارب الساعة لزيادة أو نقصان ساعة واحدة على الأقل في الوقت المحلي، ويتم ذلك في فصلي الصيف والشتاء بهدف استغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل وتوفير الطاقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2023

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل جديد للمتابعين فيما يخص التوقيت الشتوي؛ لكونه يهتم آلاف المواطنين من موظفين وعاملين وطلاب مدارس وجامعة، بمعرفة موعد التوقيت الشتوي الجديد 2023، وكم يتبقى على التوقيت الصيفي المعمول به في غزة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2023، وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن موعد بدء العمل بـ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، إذ يبدأ نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.





جدير ذكره أنه يأتي تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين إلى التوقيت الشتوي في نهاية فصل الصيف، وبدء فصل الشتاء، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة.





