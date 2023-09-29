روسيا تتصدى لهجوم أوكراني بالمسيرات

فلسطين اليوم

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة 29-9-2023، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 10 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كالوغا الواقعتين جنوب غربي البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "ليلة 29 سبتمبر تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف تنفيذ "هجوم إرهابي" بطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت دفاعاتنا 11 طائرة مسيرة، واحدة منها فوق مقاطعة كالوغا، و10 فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي البلاد".