"الكونغرس" يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا

فلسطين اليوم

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، كانت قد استثنيت في وقت سابق من مشروع ميزانية الدفاع.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية: "فقد أدرجت هذه المساعدات في إطار مبادرة مساعدة الأمن التي تقضي بإبرام وزارة الدفاع الأمريكية عقودا مع الشركات المصنعة، بدلا من تأمين الأسلحة مباشرة من مخزون البنتاغون".

وبينت وسائل الإعلام، أنه يشمل مشروع القانون 20 مليون دولار لتشديد الرقابة على الأموال التي تتلقاها أوكرانيا من الولايات المتحدة.

ومن جانبها، قالت قناة "فوكس نيوز: "الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا".