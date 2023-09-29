إصابة خطيرة لشاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا

فلسطين اليوم

أصيب شاب بجروح خطيرة، فجر اليوم الجمعة 29-9-2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت المصادر ذاتها، إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.