منظمات أميركية تطالب بايدن عدم منح "إسرائيل" الإعفاء من التأشيرة

فلسطين اليوم

عارضت 11 منظمة مجتمع مدني أميركي، اليوم الجمعة 29-9-2023، قبول "إسرائيل" في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، واعتبرته غير أخلاقي وأنه يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ البرنامج نفسه .

وطالبت هذه المنظمات الرئيس الأميركي بايدن بإعادة النظر في دخول "إسرائيل" لبرنامج الإعفاء من التأشيرة حتى تتم معالجة هذه التناقضات، ويتم منح جميع المواطنين الأميركيين حقوقًا وامتيازات متساوية.

وأكدت لإدارة الرئيس بايدن، ضرورة التأكيد أن المعاملة بالمثل لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها، وأن الامتيازات التي تسمح "لإسرائيل" باختيار نقاط الدخول التي يمكن للمواطنين الأميركيين الوصول إليها، وتنفيذ عمليات دخول مختلفة لبعض الأمريكيين، لا تقلل فقط من نزاهة برنامج الإعفاء من التأشيرة نفسه، ولكنها تكرس التمييز ضد المواطنين الأميركيين في القانون.

وجدير بالذكر أنه تمارس "إسرائيل" منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم حول الدخول في البرنامج شتى أنواع التمييز ضد الأميركيين الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أنهم مستبعدون عملياً من البرنامج والاتفاق الذي أبرم بين الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وتطلب حكومة الاحتلال من الأميركيين الفلسطينيين الذين يسافرون عبر المطارات "الإسرائيلية" تقديم موافقة سياحية مسبقة .

وتمنع سياسات التمييز "الإسرائيلية"، المواطنين الأمريكيين المدرجين في السجل السكاني الفلسطيني من قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل "إسرائيلية" من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل، وترفض دخول العديد منهم عبر الحواجز "الإسرائيلية" وتغلق نقاط التفتيش أمامهم بحجة الاعياد اليهودية.

وأعلن وزير الأمن الوطني الأميركي أليخاندرو مايوركاس، أمس الأول، بالتشاور مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن إدراج "إسرائيل" في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن يتم تحديث النظام الإلكتروني لتصاريح السفر ابتداء من 30 تشرين الثاني 2023 ليتيح للمواطنين "الإسرائيليين" التقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل ولفترة تصل إلى 90 يوما بدون الحصول على تأشيرة دخول.