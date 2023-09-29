الذكرى الـ 18 لاستشهاد المجاهد سامر شلبي

فلسطين اليوم

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

بتاريخ 25 فبراير عام 1980م، كانت بلدة برقين بمحافظة جنين على موعد مع فارسها سامر يحيى شلبي، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وعانت مرارة التهجير القسري كغيرها من العائلات الفلسطينية ، على إثر النكبة حيث تعود جذورها إلى قرية "قيرة" قضاء مدينة حيفا المحتلة.

تلقى تعليمه في مدارس بلدة برقين، وأنهى حتى المرحلة الثانوية، ليضطر بعد ذلك للعمل من أجل مساعدة أسرته المكونة من 12 فردًا.

بدأ فارسنا مسيرته في الإطار الدعوي لحركة الجهاد الإسلامي مع بدايات انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، وكان على علاقة مع الشهداء وليد عبيدي ونهاد أبو غانم ومحمد عتيق، حيث التحق في صفوف سرايا القدس وأصبح من المجاهدين البارزين، وشارك في زرع الكمائن لجنود العدو على الطرق الالتفافية، كما كان له دور في التصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم جنين.

تميز بالسرية والكتمان، حيث كان له الشرف في تأمين العديد من قادة سرايا القدس في برقين، وكان له الدور البارز في خوض العديد من الاشتباكات مع قوات الاحتلال التي كانت تقتحم بلدته.

تعرض فارسنا للاعتقال بتاريخ 1 تموز/ يوليو عام 2004م، وحكمت حينها محكمة الاحتلال عليه بالسجن لثمانية أشهر، وعقب تحرره لم يستسلم، وواصل طريقه في الجهاد والمقاومة.

شهيدًا على طريق القدس

ليلة 29 سبتمبر عام 2005م، كان فارسنا سامر على موعد مع الرحيل، حينما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقين وتصدى لها فارسنا واندلع اشتباك مسلح انتهى بارتقائه شهيدًأ مقبلاً غير مدبر على طريق القدس.