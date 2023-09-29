خلال 2023.. حوالي 2500 مهاجراً قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط

فلسطين اليوم

أعلنت الأمم المتحدة، الليلة، أنه قضى أكثر من 2500 مهاجر أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام.

وقالت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط: "إنه حتى 24 أيلول/سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023، ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2022".

وأضافت مينيكديويلا: "إن أرواحا تُزهق أيضا على الأرض بعيدا عن أنظار الرأي العام".

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى نقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم.

وتابعت مينيكديويلا: "اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة".

وأشارت إلى أنه وصل في الفترة بين مطلع العام و24 أيلول/سبتمبر 2023 إجمالي 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفا إلى إيطاليا، "بزيادة قدرها 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.