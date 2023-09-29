بالفيديو والصور الآلاف يؤدون الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر، اليوم الجمعة 29-9-2023، في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ بالرغم من حواجز الاحتلال في البلدة القديمة.

وأظهر مقطع فيديو مشهد لآلاف المصلين في باحات المسجد الأقصى بعد الانتهاء من صلاة الفجر.

وكانت قد دعت العديد من الهيئات المقدسية، أمس، لشد الرحال وأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك؛ للتصدي للمستوطنين المبارك الذين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي.

ويواصل المستوطنون المتطرفون اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك وبأعداد كبيرة بمناسبة ما تسمى بالأعياد اليهودية.











