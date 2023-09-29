زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شرق روسيا

فلسطين اليوم

أفاد الفرع المحلي لهيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة 29-9-2023، أنه رصد زلزال بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وقالت الهيئة: "الزلزال وقع عند الساعة 4:40 فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20:40 مساء الخميس بتوقيت موسكو).

وأشارت إلى أنه كانت بؤرة الزلزال على عمق 66 كلم، في المحيط الهادئ على بعد 123 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب.

ومن جانبها، قالت الإدارة المحلية لوزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين، التي تتبع لها الجزر:"إن سكان مدينة كوريلسك وعدد من القرى في جزيرة إيتوروب شعروا بالهزات الأرضية".

ويُشار إلى أن عدد سكان كوريلسك يبلغ نحو 2500 شخص، وهي من أصغر المدن الروسية.