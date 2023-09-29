بالفيديو إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله

الساعة 06:04 ص|29 سبتمبر 2023
اصابة شاب شمال رام الله
اصابة شاب شمال رام الله

فلسطين اليوم

أُصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة 29-9-2023، عقب إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارة قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد أُصيب الشاب بجروح بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبة فلسطينية بداخلها شبان قرب حاجز "بيت إيل" شمال رام الله.

وأوضحت المصادر، أن جيش الاحتلال استنفر قواته قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، في أعقاب إطلاقه النار على سيارة فلسطينية وإصابة أحد الشبان داخلها.

 

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