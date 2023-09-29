قائمة أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

الساعة 05:39 ص|29 سبتمبر 2023
اسعار الخضروات.jpg
اسعار الخضروات.jpg

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع جميع أصناف الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، كما يلي:

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 4
2 خيار 1.5
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 5
8 ثوم 8
9 ملفوف 3
10 زهرة 5
11 قرع 2
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 10
15 بصل 4
16 بيض 13
17 دجاج 11
18 لحمة 44

 

 

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