سعر الدولار والعملات مقابل الليرة في سوريا اليوم الجمعة 28-9-2023

فلسطين اليوم

سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الليرة في سوريا اليوم الجمعة 28-9-2023 ، وفي صباح هذا اليوم قام فريق الموقع في عرض الأسعار الجديد للعملات الأجنبية في البورصة حيث يواصل مئات الالاف من الأشخاص البحث عبر جوجل الشهير للوصول إليها وهو ما ستجدونه في اسفل هذه المقدمة وهو على النحو التالي:

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 6-9-2023

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 13300 وبيع 13450

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13400 وبيع 13550 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 13750 وبيع 13850 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 13900 وبيع 14000.

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28-9-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 704,000، ومبيع: 712,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 712,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 713,000 ، مبيع: 721,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 717,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 728,000 ، مبيع: 733,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 733,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 736,000 ، مبيع: 741,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 741,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 وصل عند مستوى بيع 828,571 وشراء 827,429 ليرة سورية .

عيار 22 وصل عند مستوى بيع 759,524 وشراء 758,476 ليرة سورية .

عيار 21 وصل عند مستوى بيع 725,000 وشراء 724,000 ليرة سورية .

عيار 18 وصل عند مستوى بيع 621,429 وشراء 620,571 ليرة سورية .

عيار 14 وصل عند مستوى بيع 483,333 وشراء 482,667 ليرة سورية .

عيار 12 وصل عند مستوى بيع 414,286 وشراء 413,714 ليرة سورية .

الاونصة وصل عند مستوى بيع 25,768,571 وشراء 25,733,029 ليرة سورية .

الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,800,000 وشراء 5,792,000 ليرة سورية .

الكيلو وصل عند مستوى بيع 828,571,429 وشراء 827,428,571 ليرة سورية .