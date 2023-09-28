الاحتلال يعتزم هدم منازل منفذي عملية "بيت حجاي"

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، نيته هدم منزلي الفلسطنيين اللذين نفذا عملية إطلاق النار عند مفترق بيت حجاي التي وقعت 21 أغسطس الشهر المنصرم في الخليل.

وأسفرت العملية آنذاك عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة، وهرعت قوات الاحتلال إلى مكان العملية وشرعت بإغلاقه والبحث والتمشيط في محيطه بحثا عن المنفذين، ولاحقًا اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بزعم تنفيذ العملية.

وإثر ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين جراء العمليات الفدائية، وصف الإعلام العبري عام 2023 بأنه "الأصعب" منذ نهاية الانتفاضة الثانية عام 2006، والأعلى في عدد القتلى الإسرائيليين منذ عام 2015 (شهد عشرات عمليات المقاومة بالطعن والدهس خاصة)، حيث بلغ 37 قتيلًا منذ بداية العام.