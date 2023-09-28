فلسطين اليوم

نظمت دائرة القرآن الكريم وعلومه التابعة لجمعية اقرأ في المحافظة الوسطى عصر اليوم الخميس ٢٨/٠٩/٢٠٢٣، سردا قرآنيا لأول ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم لأكثر من ١٥٠ حافظ وحافظة، وذلك ضمن خطة تثبيت القرآن الكريم بالضبط والاتقان والتي أعدّها قسم ملتقى الحفاظ بالدائرة.

وقال الشيخ عبد الرحمن خطاب مسؤول ملتقى الحفاظ في الوسطى إن الهدف الأساسي لهذا السرد هو تثبيت حفظ القرآن أولا ومن ثم تعزيز قدرة الحفاظ على سرد القرآن كاملا على جلسة واحدة، لافتا إلى أن الخطة تقتضي سرد ثلاثة أجزاء شهريا وبعد عشرة أشهر يكون الحافظ مُهيأً لسرد القرآن كاملا خلال ثماني ساعات على أكثر تقدير.

بدورها أكدت مسؤولة ملتقى الحافظات في المحافظة الوسطى آيات عبد الله أن هذا الجهد يؤسس لجيل قرآني يضم مئات الحافظات والحافظين لكتاب الله ويعزز مكانة وحضور القرآن الكريم في كل بيت وأسرة، ما يعني صلاح مجتمعنا وزيادة تمسكنا بديننا الحنيف وعقيدتنا السمحة.

من جهته؛ بارك الشيخ ناصر الهنداوي مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى هذا العرس القرآني الأبرز متمنيا أن تزخر كل المناطق والمساجد بحملة كتاب الله وحفظته.

وفي ختام السرد القرآني قدم مسؤول اللجنة الدعوية العامة في الحركة أ.محمد اللوح الشكر لكل القائمين على العمل لجهودهم المباركة في الحفاظ على مسيرة العلم والعلماء وحرصهم على استمرار حفظ القرآن الكريم في قلوب المؤمنين والمؤمنات.























