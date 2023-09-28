"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تثمن قرار الكنيسة الأنجليكانية

فلسطين اليوم

ثمنت اللجنة اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، قرار الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا، إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري، والذي اعتمدته اللجنة الدائمة الإقليمية للكنيسة خلال اجتماعها أمس الأربعاء.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن القرار يعد بمثابة التزام ودعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويعكس المشاعر الحقيقية لجماعة الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة وتضامنا مع الدعوات التي أطلقها المسيحيون الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل على جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفةً أن إسرائيل تضطهد الفلسطينيين بشكل مستمر وممنهج، بما في ذلك المسيحيين الفلسطينين، الذين يعانون من أبشع مظاهر الفصل العنصري.

وأكدت أن الفلسطينيين يتلقون هذا القرار بحفاوة وتقدير عميقين، ومثل هذه الجهود تبث الأمل لديهم مع حالة الظلم التي يتعرضون لها.

كما رحبت اللجنة بالقرار الذي اتخذته الكنيسة الأنجليكانية في جنوب افريقيا بشأن الحج إلى فلسطين، مضيفةً أن القرار بتشجيع الحج المسيحي الى الأراضي المقدسة، يعزّز من صمود الفلسطينيين المسيحيين وأبناء الشعب الفلسطيني كافة الذين يعانون جراء الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا رمزي خوري، باعتماد القرار، مضيفا أن "هذا القرار في غاية الأهمية ودليل على التضامن، وخطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تطبيق العدالة"، داعيا مجمع الكنيسة الإصلاحية الهولندية في كيب الغربية أن يحذو حذو هذا القرار ويعلن إسرائيل دولة فصل عنصري خلال اجتماعه المقبل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى تعقيب رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا ثابو ماكجوبا، على القرار، بقوله "إن اتباع الديانات كافة في جنوب إفريقيا على إدراك وفهم كامل لمعنى أن يعيش الإنسان في ظل الاضطهاد، بالاضافة أن لديهم التجربة لكيفية مواجهة الظلم والتغلب عليه بالطرق السلمية...إذا وقفنا مكتوفي الأيدي والتزمنا الصمت، سنكون متواطئين في القمع المستمر للفلسطينيين".

وبينت أن قرار الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا الذي يحدد الفصل العنصري الإسرائيلي، يأتي تباعا لقرارات مجلس الكنائس في جنوب إفريقيا (SACC)، والكنيسة المسيحية الأميركية (تلاميذ المسيح) في عام 2023، والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة في عام 2022، وكنيسة المسيح المتحدة في الولايات المتحدة في عامي 2021 و2022.