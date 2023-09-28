بالفيديو والصور اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في اريحا وجنين

فلسطين اليوم

اندلعت مساء اليوم الخميس، مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة العوجا شمال محافظة اريحا ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن اعداد كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العوجا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما واقتحمت القوات مركز تعليمي في البلدة، واحتجزت مجموعة من الطلاب امام المركز بحجة فحص هويات.

وفي جنين، اقتحمت جيبات عسكرية إسرائيلية قرية فقوعة شرقي المدينة، واندلاع مواجهات مع الشبان.



