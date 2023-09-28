روسيا توقف تصدير اليورانيوم إلى أمريكا

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "سترانا روساتوم" الرسمية، أن روسيا أوقفت تصدير اليورانيوم من سانت بطرسبورغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب نقص التغطية التأمينية.

وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تلغرام" اليوم الخميس: "لقد توقف تصدير الوقود النووي من مواني سانت بطرسبورغ إلى الولايات المتحدة الامريكية، بسبب نقص التغطية التأمينية".

وأضاف بيان الشركة: "كان هذا أحد أسباب الزيادة في الأسعار العالمية لليورانيوم"، حسبما تشير "روساتوم" وتستشهد ببيانات من مجمع بيانات الاقتصاد الكلي "تريدينغ إيكونوميكس" التي تفيد بأنه، في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفعت تكلفة رطل اليورانيوم إلى 70 دولارًا".

وتابع بيان الشركة: "مثل هذه الأسعار لم نشهدها، منذ عام 2011، بعد حادثة محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية اليابانية، كما تم تسجيل الرقم القياسي السابق، في سبتمبر من هذا العام، وبلغ 65.5 دولار للرطل الواحد".

وأشار البيان إلى أن "اقتصاديات التجارة تربط الارتفاع الحالي في الأسعار بعدم اليقين فيما يتعلق بالإمدادات".

وختم البيان: "وتتوقع شركة "كاميكو" الكندية انخفاض الإنتاج، لهذا العام، وأجّلت شركة "أورانو" الفرنسية العمل بعد الانقلاب في النيجر".

وقالت مؤسسة "روساتوم" لـ"سبوتنيك"، حول وقف تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة: "نفي بالتزاماتنا كافة بموجب العقود المبرمة مع العملاء الأجانب".