فلسطين اليوم

قال الاعلام التركي، اليوم الخميس، إن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول، جراء تساقط الأمطار الغزيرة.

وحذرت السلطات التركية الرسمية، من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم غدٍ الجمعة.

ودعت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق السيول التي شهدتها اسطنبول اليوم، وفق ناشريها.

يشار إلى أنه أعلن في اليونان عن إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الليل الماضي وصباح اليوم الخميس، جراء عاصفة جديدة بعد أسابيع على فيضانات خلفت 17 قتيلا.