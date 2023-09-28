إضراب جزئي في مستشفيات غزة.. إليك نص بيان نقابة الأطباء

فلسطين اليوم

أكدت نقابة أطباء فلسطين- المحافظات الجنوبية، اليوم الخميس، على حقوق الأطباء المالية، مطالبةً بتحسين نسبة صرف الرواتب فضلاً عن انتقاصها أو تحجيمها.

وذكرت النقابة، في بيان، ان الطبيب الغزي يستحق مقابل خدمته الطبية راتبًا مساويًا وموازيًا لراتب أخيه الطبيب في شق الوطن الأخر بالضفة الغربية، داعيةً لجنة العمل الحكومي لسرعة تدارك الأحداث وإصلاح الخلل القائم قبل تداعي "الصدع" و"فوات الآوان".

وبدأ الأطباء الحكوميين في بعض المستشفيات بقطاع غزة، رسميًا بتنفيذ خطوات احتجاجية تتمثل بالإضراب الجزئي عن العمل بشكل يومي.

وبحسب مصادر خاصة لموقع "علم 24" المحلي، فإن إضراب الإطباء في المستشفيات يبدأ من الساعة 12 ظهراَ وحتى نهاية الدوام الساعة الثانية بعد الظهر.

إليك نص بيان نقابة أطباء فلسطين- المحافظات الجنوبية:_



