تحركات مصرية جراء "خرسانة" تسبب أمراضا لا تحصى للمواطنين

فلسطين اليوم

حذر البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، من أمر وصفه بالخطير بسبب قيام بعض الشركات الخاصة بإنتاج خرسانة إسمنتيه وسط مساكن الأهالي.

وقال بكري، اليوم الخميس، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة والتنمية المحلية، بعد قيام بعض الشركات الخاصة عددا من"الخلاطات" الخاصة بإنتاج الخراسانات الأسمنتية فى وسط مساكن منطقة "السلام" بمحافظة القاهرة على طريق مصر-الإسماعيلية دون مراعاة لصحة الأهالي واحتمال إصابتهم بالأمراض السرطانية نتيجة هذا التلوث.

وتابع بكري: "اشتكى أهالى مدينة السلام من المضارين وحرروا المئات من المحاضر بقسم الشرطة دون أن يحرك ذلك ساكنا، وكذلك وجود مدرسة لذوى الهمم فى هذه المنطقة، وهو أمر تسبب فى حالة من الذعر للتلاميذ".

وأشار إلى أن أصحاب هذه الخلاطات الخاصة يزعمون أن هناك من يساندهم ويدعمهم من خلف ستار، وانهم يتوعدون كل من يعترض سبيلهم بالعقاب، لذلك تقدم بطلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة والتنمية المحلية، راجيا مناقشة الطلب في أسرع وقت ممكن حفاظا على صحة المواطنين.