الاحتلال ينقل الأسير كايد الفسفوس من عزل "عسقلان" إلى "سجن الرملة"

فلسطين اليوم

نقلت سُلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير المضرب عن الطعام "كايد الفسفوس" من عزل عسقلان إلى ما يسمى "عيادة سجن الرملة" بعد تردي وضعه الصحي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الاحتلال نقل الأسير الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم 57 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، إلى هذه العيادة، جراء صعوبة حالته الصحية الناجمة عن الإضراب.

والأسير "الفسفوس" يبلغ من العمر (34 عامًا) من الخليل، وأعاد اعتقاله في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وخاض الأسير "الفسفوس" إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر مايو/ أيار، وبداية يونيو/ حزيران المنصرم، استمر 9 أيام، كما خاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لـ 131 يومًا، وكذلك عام 2019.