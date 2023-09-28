بالصور اندلاع حريق شمالي طهران

الساعة 06:15 م|28 سبتمبر 2023
حريق في طهران
حريق في طهران

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام في إيران، اليوم الخميس 28-9-2023، باشتعال النيران في مصنع بطاريات تابع لوزارة الدفاع الإيرانية شمالي طهران.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن رجال الإطفاء عملوا على إطفاء الحريق، دون الإبلاغ عن إصابات أو ضحايا".

ويُشار إلى أنه الأسبوع الماضي، أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية باندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات التابعة لهيئة تطوير موارد الطاقة في وزارة الدفاع شمال شرقي طهران أيضا.

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