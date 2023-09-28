تشافي" لأحد الصحفيين": نحن برشلونة وليس قناة ريال مدريد

فلسطين اليوم

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة عن أمور عديدة قبل مواجهة إشبيلية، غدا الجمعة، في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.



سئل تشافي عن اتهام برشلونة بالرشوة في قضية نيجريرا، ليجيب: "لا تعليق على مثل هذه الأمور، أمامي وقت ضيق لتحليل ما حدث في المباراة الماضية، والاستعداد بكل جدية للقاء إشبيلية".



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الموضوع مثار دائما في وسائل الإعلام، وسنقرأ كل أسبوع أو 15 يوما قصة جديدة، لذا لا أنشغل به، وسجلات الأرشيف موجودة في الصحف، لا أعتقد أن برشلونة استفاد من التحكيم".



وواصل في سياق متصل: "ليس لدي رأي فيما يقال عبر قناة ريال مدريد، نحن برشلونة".

وكانت قناة ريال مدريد قد أذاعت تقريرا هاجمت فيه التحكيم، وادعت أن بعض الحكام هم جزء من "أزمة نيجريرا الشهيرة"، مما يشير إلى الفساد ضد الملكي والعمل لمصلحة برشلونة.



وبشأن مواجهة إشبيلية، قال: "نسعى لاستعادة الانتصارات والأداء الجيد، والقفز لصدارة الليجا انتظارا لباقي نتائج مباريات السبت، لكن تنتظرنا مواجهة صعبة على ملعبنا، فهو فريق قوي وصلب، وبطل يوروبا ليج، ويقوده مدير فني مميز".



وتابع مدرب البارسا "افتقدنا الهدوء والتركيز والتمركز الجيد في المباراة الأخيرة أمام مايوركا، فقدنا الكرة بسهولة، ولم نتسم بالشراسة في الضغط لاستعادتها، لكن هذا وارد، فالأمور لن تبقى مثالية دائما، ووضع الفريق حاليا ليس سيئا، كنا أقوياء دفاعيا في الموسم الماضي، ويجب أن نستعيد هذه الميزة لننافس على الألقاب".



وشدد: "أحترم الانتقادات، ولكن لا أتفق مع الكثير منها، أحلل الأمور بناء على أمور داخلية في الفريق، ولن أضيع وقتي في التركيز مع أمور خارجية"



وتحدث تشافي عن اللاعب الشاب، لامين يامال، مشيرا: "إنه لاعب صغير السن عمره 16 عاما، وهو معيار لا يمكن تجاهله، فكرة القدم لا تعتمد فقط على الاحتفاظ بالكرة والمراوغة، بل يجب أن نحميه بتخفيف الحمل البدني عليه، وفقا لمعايير مثل طبيعة المنافس وأجواء المباراة، لكنه لاعب مميز وموهوب'



واستطرد: "تعامل فرانك ريكارد مع ليو ميسي عند تصعيده للفريق الأول، مثال جيد، لذا يجب أن نتعامل مع لامين يامال بحرص بشأن معدل مشاركته في المباريات والحمل البدني، لكنه لاعب مفيد، وبإمكانه أن يساعدنا كثيرا"



وأردف: "التعامل مع اللاعب المهاري وحمايته أمر مهم، مثلما حدث مع ميسي وعثمان ديمبلي، ولا أخشى على يامين يامال من مواجهة خيسوس نافاس وسيرجيو راموس، فالشراسة البدنية لا تقلقني".



وواصل أيضا: "تدوير التشكيل الأساسي أمر مهم لاعتبارات عديدة، مثل حماية اللاعبين من الإصابات نتيجة ضغط المباريات، وكذلك لكي يشعر كل لاعب بدوره وأهميته داخل الفريق".



وختم تشافي تصريحاته بإشادة كبيرة، قائلا: "كامل التقدير لفريق جيرونا، تصدره لجدول الدوري ليس مفاجأة بل نتاج عمل مميز من مدربه ميتشل، ومشروع رياضي بدأ منذ سنوات".