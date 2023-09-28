فلسطين اليوم

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟، مع اقتراب فصل الشتاء في العادة ما يكثر تساؤل الناس حول موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر، كونه من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخصوصاً الموظفين وطلاب المدارس وغيرهم الكثير.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟

ولهذا السبب قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نقدم لكم موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2023، حيث يتساءل الناس دائمًا عن موعد عودة “التوقيت الشتوي” والبدء في استخدامه.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟، وجاء هذا الاهتمام بالموضوع من قبل المتابعين، بعد قرار مجلس الوزراء المصري في نيسان/أبريل من العام الماضي إعادة العمل بقانون العمل خلال أشهر الصيف والشتاء بعد تعليق العمل به لمدة سبع سنوات، وهو يتزامن مع نهاية الصيف وبداية الخريف، ويتم تغييره مرتين في السنة، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، لمدة عدة أشهر في كل مرة.





متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟، وتم تقديم الوقت بمقدار 60 دقيقة من أجل توفير مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل والغاز، وبحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فإن الهدف من تقديم الساعة هو منح الناس المزيد من الوقت خلال ساعات النهار والتي تزيد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف وتقل من هذا الوقت وحتى ذروة الشتاء.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟، ويتم ضبط الساعات الرسمية في بداية فصل الربيع من خلال تحريك العقارب للأمام بمقدار ستين دقيقة، بينما يتم الرجوع إلى التوقيت القياسي، أو التوقيت الشتوي، في الخريف، حيث يقترب الصيف من نهايته وستتحول مصر من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في عام 2023، مما يستلزم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ويتساءل الكثير من المصريين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.





متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 بشكل رسمي؟

موعد العمل بالتوقيت الشتوي

سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس القادم 26 أكتوبر، حيث سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي عند الساعة 23:59، وسيتم بعد ذلك تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة مما يجعل بداية التوقيت الشتوي في 27 أكتوبر 2023 عند منتصف الليل.