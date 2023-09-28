الاحتلال يستدعي المرابطة سماح محاميد للتحقيق

فلسطين اليوم

استدعت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 28/9/2023م، المرابطة المقدسية سماح محاميد للتحقيق.

وأفادت هيئة الأسرى، بأن سلطات الاحتلال استدعت المرابطة سماح محاميد من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل للتحقيق.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.