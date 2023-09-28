فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس28/9/2023م، اندلاع حريق في مناطق "غلاف غزة" جراء البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وأكدت "قناة 12"، اندلاع حريق في منطقة أحراش بئيري بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة.

وبالتزمن مع ذلك، نشر موقع حدشوت: مقطع فيديو يزعم فيه أنه من مكان الحريق الذي اندلع جراء البالونات الحارقة من قطاع غزة

يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة شهدت خلال الأيام الماضية حالة من التوتر، ومواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال على إثر قمعها المتواصل للمسيرات الغاضبة على الحدود رفضا للحصار ونصرة للقدس والأقصى، استهدف على إثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.