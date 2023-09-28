ليفربول يطالب بإقالة رئيس "يويفا"

فلسطين اليوم

حث إيان بيرن النائب عن مدينة ليفربول الاتحاد الإنجليزي، اليوم، على الضغط على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنظر إلى الطريقة التي تعامل بها "يويفا" مع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وكان قد اصطف الآلاف من المشجعين في طوابير طويلة، وتعرضوا لأعمال شرطة خطيرة وهجمات من قبل بلطجية محليين، وقد وجد تقرير مستقل أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحمل "المسؤولية الأساسية" عن الفوضى التي "كادت أن تؤدي إلى كارثة" خارج ملعب "دو فرانس" في باريس.

وكتب بيرن رسالة إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، مارك بولينجهام، اتهم فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتسبب في تعرض المشجعين للخطر بشكل مفجع.

ودعا إلى إقالة زيليكو بافليكا، رئيس الأمن في "يويفا" والصديق المقرب لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني أليكساندر تشيفيرين.

وأضاف بيرن: "كانت المحسوبية مسؤولة عن تعيين زيليكو في مثل هذا المنصب الحيوي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع مسؤولية سلامة المشجعين - وهو المنصب الذي كان من الواضح أنه غير مؤهل لشغله".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن نتذكر في جميع الأوقات أن يويفا هو اتحاد قاري لكرة القدم، مما يعني أن الاتحاد الإنجليزي جزء منه، وبالتالي يجب على الاتحاد الإنجليزي أن يحاسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خاصة في الموقف الذي تكون فيه سلامة المشجعين معرضة لخطر شديد للغاية بسبب الإدارة المروعة والمحسوبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الوقت الحاضر، لا يبدو أن هذا يحدث، لكن غض الطرف ليس رد فعل مقبول".

جدير ذكره أنه نشرت صحيفة "غارديان" الإنجليزية تقريرا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تم اتهامه بتقديم أدلة "غير صحيحة على الإطلاق" لتحقيقه المستقل في نهائي 2022، لحماية وحدة السلامة والأمن التابعة له من الانتقادات.