الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد انتهاء محكوميته

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس28/9/2023م، عن الأسير مفيد العديني من قطاع غزة بعد انتهاء محكوميته.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين: إن الاحتلال أفرج عن الأسير مفيد علي سلام العديني (35 عامًا) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، بعد اعتقال دام 5 سنوات ونصف".

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا