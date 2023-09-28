الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد انتهاء محكوميته

الساعة 04:32 م|28 سبتمبر 2023
الافراج عن أسير
الافراج عن أسير

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس28/9/2023م، عن الأسير مفيد العديني من قطاع غزة بعد انتهاء محكوميته.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين: إن الاحتلال أفرج عن الأسير مفيد علي سلام العديني (35 عامًا) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، بعد اعتقال دام 5 سنوات ونصف".

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا

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