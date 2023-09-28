"الدفاع الروسية" تعلن اسقاط طائرة "سو- 25" أوكرانية

فلسطين اليوم

أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس28/9/2023م، أن الطائرات المقاتلة الروسية، أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25" في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية، في الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي:" أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، طائرة هجومية من طراز "سو- 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في قرية توريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت:" أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 230 جنديا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الـ24 ساعة الماضي"ة. ويشار إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، إلى جانب الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 53 و110 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بيرفومايسكي وجنوب غرب فيسلي".

وتابع البيان: "وبلغت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 190 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى 11 مركبة، وتم ضرب راجمة "غراد"، ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777"، ومدفعين من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي".

وأردف البيان، بالقول: "وفي اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من القوات الروسية بالغارات الجوية ونيران المدفعية وحدات من اللواء 65 الميكانيكي واللواء 82 للهجوم الجوي الأوكراني، في منطقة رابوتينو وشمال غرب فيربوفوي، وتم القضاء على أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومدرعتين وثلاث مركبات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "دي-30"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، كما تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم119".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة قوات "الغرب"، القوة البشرية والمعدات للفرقة الآلية 14 و32، وكذلك اللواء 25 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاغورويكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 50 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين، بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي على هذا المحور: نظام المدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "إم109 بالادين" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا- بي"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

وفي منطقة أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء القوات الخاصة الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير سيارتين ومدفع هاوتزر "دي-30".

وشن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات العسكرية والطائرات المسيرة التابعة للقوات الروسية، غارات على أفراد العدو والمعدات العسكرية في 118 منطقة.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أربعة صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أولخا"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 26 طائرة مسيرة في مناطق بيريستوفو وكوديما ونوفوبيتريكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسامويلوفكا ونوفو في مقاطعة زابوروجيه.