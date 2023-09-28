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الاحتلال يعتقل شابين قرب حدود شمال القطاع
اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس 28-9-2023، شابين فلسطينيين زعم أنهما حاولا اجتياز الحدود شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي": "رصدت مراقبات الجيش في وقت سابق اليوم فلسطينيين حاولا عبور منطقة العائق الأمني من شمال قطاع غزة نحو "الغلاف".
وأضاف المتحدث قائلاً: "تم اعتقال الشابين وتحويلهما للتحقيق".
وكان قد قرر الشباب الثائر في قطاع غزة، اليوم الخميس 28-9-2023، وقف جميع الفعاليات الشعبية على طول الحدود الشرقية للقطاع.