روسيا تضع شروطا للاعتراف بحكومة "طالبان"

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس 28/9/2023م، استعدادها الاعتراف بحكومة "طالبان"، إن أوفت بالتزاماتها

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف في تصريحات صحفية:" المطلوب من طالبان أن تثبت استعدادها لتشكيل حكومة تعددية في البلاد، ما قد يمهد الطريق لاعتراف موسكو بحكومة "طالبان".

وأضاف:" روسيا قد تعترف بحكومة طالبان المؤقتة، إلا أن على ممثليها أن يستحقوا ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتهم".

وتابع:" يجب على "طالبان" أن تحظى بالاعتراف، أي أن تثبت عمليا أنها مستعدة للاستجابة لدعوة تشكيل حكومة عرقية سياسية شاملة، وإذا اتخذت هذه الخطوة فإنها ستفتح الطريق أمام اعتراف محتمل بنظام "طالبان".

وأشار لهذا السبب فإن السفارة الأفغانية في موسكو يرأسها الآن القائم بالأعمال الأفغاني، ولا يمكننا استقبال السفير لأننا لا نعترف بحكومة "طالبان".