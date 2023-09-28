إصلاح الجهاد ترعى صلحًا عشائريًا في مدينة غزة

فلسطين اليوم

رعت دائرة المنظمات الشعبية (لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح ) في إقليم غزة ، صلحاً عشائريًا بين عائلتي "مليحة والأضم "الكرام ، إثر حادث سير ، بحضور عدد من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح .

بدوره، أشاد عضو لجنة الإصلاح المختار سعيد الحناوي بروح التسامح التي جسدتها العائلتان ، متمنياً لهم مزيداً من التماسك والتعاضد، مثمناً جهود كل من ساهم في إتمام هذا الصلح.

و أكد الحناوي على ضرورة تعميم ثقافة التصالح الداخلي ونشر السلم الأهلي والمجتمعي، كونه جزء لا يتجزأ من تماسك الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني؛ لتعزيز صموده في مواجهة التحديات الخارجية.

بدورها، ثمنت العائلتان، دور لجنة الإصلاح لحركة الجــ ـهاد الاســـ ـلامي في اقليم غزة إتمام الصلح، الذي يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.

وبينت أن هذا الصلح بداية صفحة جديدة من العفو والتسامح والألفة.

وشكرت كافة الجهود التي بذلها رجال الإصلاح وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهم