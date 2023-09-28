فلسطين اليوم

قرر كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 28-9-2023، بيع منظومة "حيتس 3" الدفاعية لألمانيا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، "فقد وقع وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت مع نظيره الألماني أكبر صفقة دفاعية في تاريخ الكيان".

وأضافت الوسائل العبرية: "بموجب الصفقة سيبيع الاحتلال أنظمة الدفاع الجوية "حيتس 3" إلى ألمانيا مقابل 600 مليون دولار".

وتعدّ منظومة حيتس 3 الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخي "الإسرائيلية" وقادرة على اعتراض الصواريخ طويلة المدى القادرة وتدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وكانت تقارير صحافية "إسرائيلية" أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أنَّ البيت الأبيض منح ضوءًا أخضراً للحكومة "الإسرائيلية" الحالية لإتمام الصفة.