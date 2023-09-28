إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم

أصيب مواطنون، اليوم الخميس28/9/2023م، بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في يعبد، ما أدى لااندلاع مواجهات في محيط المدارس، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، بينما نصبت قوات الاحتلال الحواجز المتنقلة في محيط البلدة.

وارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.