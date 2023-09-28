بالصور العمل الجماهيري يستقبل وفداً قيادياً من الدائرة التعليمية في أرض مهرجان الانطلاقة

فلسطين اليوم

استقبل العمل الجماهيري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس28/9/2023م، عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة التعليمية الدكتور المجاهد أحمد المدلل أبو طارق في ساحة الكتيبة بمدينة غزة للوقوف على آخر التجهيزات المعدة لمهرجان الانطلاقة الجهادية36.

وكان في استقبال القيادي المدلل، مسؤول العمل الجماهيري في الحركة خميس الهيثم أبو عبيدة، الذي قام بدوره باطلاعه على آخر التجهيزات والترتيبات الخاصه في المهرجان وكذلك الفعاليات الاستثنائية السابقه والمصاحبة لهذا الحدث وعلى رأسها العرض العسكري المهيب وغير المسبوق لسرايا القدس والمقرر تنظيمه اليوم.

وخلال اطلاع القيادي المدلل على تجهيزات المهرجان، أكد الهيثم أن كافة الجهود تصب في سبيل أن يخرج المهرجان بشكل يليق بالحركة وتضحياتها وشهداءها، وذلك بمجهودات كافة الإخوة والأخوات في كافة ملفات ودوائر الحركة.

بدوره، ثمن الدكتور أحمد المدلل الجهود المبذولة، مجددا تأكيده على تسخير كافة إمكانيات الدائرة التعليمية لإنجاح مهرجان الانطلاقة الجهادية.

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجانا جماهيريا حاشداً يوم الجمعة 6/10/2023م، احتفالا بالذكرى الـ36 للانطلاقة الجهادية على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.















