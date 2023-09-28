فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال شاباً، مساء اليوم الخميس 28-9-3034، خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد في جنين، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان والاحتلال في المنطقة.

وأضافت المصادر: "تضرر آلية لجيش الاحتلال بقنبلة يدوية الصنع، واعتقال شاب خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين".

أوضحت المصادر ذاتها، أن الشاب المعتقل من بلدة يعبد هو الشاب محمد أمين أبو بكر.



