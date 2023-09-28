القيادي الهيثم: مهرجان "بشائر النصر" يأتي تأكيدًا على أن الجهاد الإسلامي لن تنكسر رغم استشهاد قادتها

فلسطين اليوم

أكد مسؤول العمل الجماهيري في الجـهاد الإسلامي خميس الهيثم، اليوم الخميس28/9/2023م، أن حركة الجــهاد الإسـلامي أثبتـت تمسكـها بنهـج المقاومة وقدمت في سبيله ثلة من الشهداء والقادة.

وقالت القيادي الهيثم في تصريحات متلفزة :" إن الحركة تُؤكد من خلال مهرجان شهداء بشائر النصر أنها لا يمكن أن تنكسر بعد ارتقاء قادتها شهداء"، مؤكداً أن مهرجان هذا العام يأتي بعد تقديم حركة الجــهاد الإسلامي ثلة من قادتها وكوادرها شهداء على طريق النصر.

وأشار إلى أن معركة وحدة الساحات التي خاضتها الحركة نجـحت في توحيـد الموقـف والجمـهور الفلسطيني والمهرجان يأتي في سياق ترسيخ هذه العقيدة، موجهاً التحية للحاضنة الشعبية للمــقاومة الفلسطينية الوفية لدماء الشهداء.

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجانا جماهيريا حاشداً يوم الجمعة 6/10/2023م، احتفالا بالذكرى الـ36 للانطلاقة الجهادية على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.