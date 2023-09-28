الذكرى الأولى لشهيدي كتيبة جنين عبد الرحمن خازم ومحمد براهمة

فلسطين اليوم

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد القائد: عبد الرحمن خازم

استقبل مخيم جنين بتاريخ 7 مارس عام 1995م، فارسه عبد الرحمن فتحي خازم، لعائلة كريمة من عوائل شعبنا التي قدمت التضحيات على طريق فلسطين، فشقيقه الاستشهادي المجاهد رعد منفذ عملية ديزنكوف في تل أبيب بتاريخ 7 إبريل عام 2022م والتي قتل خلالها 3 صهاينة وأصاب آخرين.

نشأ فارسنا في أزقة مخيم جنين وكان التزامه الديني حاضراً في مسجد الساحة بالمخيم، حيث يأخذ الشباب والفتيان لأداء الصلوات، وكان لاستشهاد شقيقه رعد الأثر الأكبر عليه، فهو الشقيق الأكثر قرباً منه.

تعرض للاعتقال ما يقارب 4 سنوات في سجون الاحتلال على فترتين، وذلك بسبب مشاركته في التصدي لقوات العدو التي تقتحم مدننا وقرانا، وشرف الانتماء لخيار الجهاد والمقاومة، وإصراره على مواصلة درب الشهداء السابقين.

يعتبر من مؤسسي سرايا القدس - كتيبة جنين، حيث شارك في العديد من عمليات إطلاق النار صوب مستوطنات وحواجز الاحتلال المحيطة بجنين، كما شارك في صد عمليات التوغل التي كان يتعرض لها مخيم جنين، وينسب له الشرف في تأسيس الوحدة الخاصة في سرايا القدس - كتيبة جنين.

الشهيد المجاهد: محمد براهمة

استقبلت بلدة عنزا بجنين بتاريخ 2 فبراير عام 1992م، فارسها المجاهد محمد بدر براهمة "ألونة"، لعائلة مجاهدة من عوائل فلسطين، التي كتبت اسمها في تاريخ الجهاد والمقاومة بدماء الشهيد القائد المهندس عصام براهمة.

بدأ مشواره الجهادي منذ صغره من خلال المشاركة في المواجهات مع قوات الاحتلال، وقد تعرض للاعتقال لدى الاحتلال لأكثر من 5 سنوات على خلفية مشاركته في أعمال المقاومة، كما تعرض في إحدى المواجهات للإصابة لكنَّ ذلك لم يمنعه من مواصلة طريقه.

التحق فارسنا محمد بصفوف حركة الجهاد الإسلامي، وعقب تأسيس كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أصبح أحد مجاهديها الميامين، الذي صال وجال وأبلى بلاءً حسنًا في ساحات المواجهة، فمع كل اقتحام لجنين ومخيمها كانت رصاصاته تعرف هدفها جيدًا نحو العدو.

كان فارسنا على علاقة بالشهيد القائد عبد الرحمن خازم مؤسس الوحدة الخاصة في كتيبة جنين حيث شغل مهام نائب مسؤول الوحدة الخاصة، وكان له الشرف في عمليات الاشتباك وإطلاق النار التي كانت تستهدف الحواجز المحيطة بجنين وأبرزها حاجزي الجلمة ودوتان.

شهيدان على طريق القدس

بتاريخ 28 سبتمبر عام 2022م، كان فرسان جنين عبد الرحمن ومحمد، على موعد مع الاصطفاء الإلهي، بعدما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين، وقامت بمحاصرة المنزل الذي تواجدا فيه، حيث طالبتهما بتسليم أنفسهما لكنّهما رفضا، وخاضا معركة بطولية استمرت لأكثر من 4 ساعات، استخدم فيها الاحتلال الصواريخ لقصف المنزل، لتنتهي المعركة الأسطورية بارتقاء الشهيدين القائد عبد الرحمن خازم مسؤول الوحدة الخاصة في سرايا القدس – كتيبة جنين ونائبه الشهيد محمد براهمة "الونة" بعد رحلة جهادية مشرفة وتضحيات كتبوها بدمائهم، ليرتقوا مضرجين بدمائهم الزكية، على طريق القدس.