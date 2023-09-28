محكمة الاحتلال تقرر عقد جلسة للنظر بقرار الاعتقال الإداري للأسير المضرب "الفسفوس"

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 28-9-2023، عن عقد محكمة الاحتلال جلسة جديدة للنظر بالطعن المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس بتاريخ 2-10-2023.

وقالت هيئة الاسرى : تعيين جلسة في المحكمة العليا التابعة للاحتلال بتاريخ 2/10/2023 للنظر في الالتماس المقدم من قبل محامي الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الاداري الصادر بحق الاسير كايد الفسفوس والمستمر في إضرابه عن الطعام لليوم 57 على التوالي".

وقرر الأسرى الإداريين في "سجن النقب" إرجاع وجبات الطعام، اليوم الخميس 28-9-2023، تضامنًا مع الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ57 على التوالي.

ويواصل الأسير الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط دعوات ومطالبات بإنقاذه في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية ، وسط مناشدات من والدته لإنقاذ ابنها قبل أن يرتقي شهيداً .

وكان قد أفاد نادي الأسير، الأربعاء الماضي، بأن إدارة سجون الاحتلال تتعمد عرقلة زيارات المحامين للمعتقل الإداري كايد الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ57 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياته.

وبين النادي، في بيان له، أن إدارة السجون لم تكتفِ بجملة الإجراءات التنكيلية التي شرعت بتنفيذها منذ إعلانه للإضراب وعزله، واحتجازه في ظروف قاسية ومأساوية في زنازين سجن (النقب)، والضغط عليه، بل تعمدت نقله إلى زنازين سجن (عسقلان)، بدلًا من نقله إلى مستشفى (مدني)، بعد مرور هذه المدة على إضرابه.

ولفت إلى أن كل المعطيات المحيطة بقضية المعتقل كايد الفسفوس، تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقامية ممنهجة من المعتقل كايد، خاصة أنه حتى اللحظة ترفض التعاطي ولو بشكل مبدئي مع مطلبه.

كما حذر النادي من إقدام الاحتلال على اغتيال الفسفوس، لا سيما أن مسار ما يجري معه حتى على صعيد محاكم الاحتلال يشير إلى المسار ذاته الذي واجهه الشهيد الأسير خضر عدنان، والذي ساهم بشكل أساس في اغتياله إلى جانب أجهزة الاحتلال كافة بمستوياتها المختلفة.