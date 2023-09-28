لماذا أعلن الاحتلال عن فتح معبر "إيرز" عند منتصف الليل؟

فلسطين اليوم

تطرقت بعض وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس 28-9-2023، إلى السبب الذي دفع لفتح معبر "إيرز" للعمل عند منتصف الليل

وقال مراسل موقع والا العبري للشؤون العسكرية، أمير بحبوط: "ما يدل على الضغط الكبيرة الذي يعيشه الجانب الإسرائيلي، إعلانه عن فتح معبر "إيرز" رغم المواجهات على الحدود عند حلول منتصف الليل؛ خوفاً من النقد العام".

وأضاف المراسل العسكري: "في الداخل هناك أصوات في المؤسسة الأمنية الصهيونية تفضل التركيز على الضفة الغربية".

ويُشار إلى أن تم فتح المعبر صباح اليوم من قبل الاحتلال بعد إغلاقه لنحو 12 يوماً، حيث تجمع آلاف من العمال على بوابات المعبر منذ ساعات الفجر الأولى.