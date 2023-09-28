روسيا تسقط مسيرات أوكرانية غربي البلاد

فلسطين اليوم

أعلن حاكما مقاطعتي بريانسك وكورسك غربي روسيا ألكسندر بوغوماز، ورومان ستاروفويت، مساء اليوم الخميس، إسقاط مسيرات أوكرانية فوق المقاطعتين.

وقال ألكسندر بوغوماز عبر "تلغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي مسيرة عند اقترابها من مدينة بريانسك، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وكانت قبل ساعة من ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك".

من جانبه قال الحاكم ستاروفويت: "أسقطت قوات الدفاع الجوي صباح اليوم مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية ماكاروفكا بمنطقة كورتشاتوفسكي ولم تقع إصابات أو أضرار".

جدير ذكره أنه تقع في مدينة كورتشاتوف وهي المركز الإداري لمنطقة كورتشاتوفسكي محطة كورسك الكهروذرية على بعد 130 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.