الاحتلال يهدم منزلاً في الطيرة بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

هدمت آليات وجرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 28-9-2023، بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل المواطنة سهير منصور "فضيلي"، في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث بالداخل المحتل.

وذكرت مصادر محلية، بأنه شهد هدم المنزل قيد الإنشاء عدد من الأهالي بعد اقتحام قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها الحي الشمالي لشارع 24 في بلدة الطيرة.

وقال شهود عيان: "قوات من الشرطة اعتدت على صاحبة المنزل، واعتقلت نجلها واعتدت عليه".

ومن جانبها، ادعت قوات الاحتلال بأن هدم المنزل جاء بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، علما أن البيت قيد الإنشاء منذ مدة طويلة.

وبدورها، قالت صاحبة المنزل، سهير منصور: "بلدية الاحتلال هي من تتحمل مسؤولية هدم البيت، لا يوجد عندنا بلدية، البيت هُدم لأن البلدية لم تفعل شيئا".

وأضافت فيضلي: "هذا البيت بُني من أجل مستقبل ابننا، كي نزوجه ونفرح به، ولكن إهمال البلدية وعنصرية السلطات هدمت كل أحلامنا".