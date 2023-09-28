ما هو نوع خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية التي أصبحت متاحة وفقا لشركة الكهرباء؟

فلسطين اليوم

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة اليوم الخميس 28/9/2023 ، تنويهاً بشأن خدمات شحن عدادات مسبقة الدفع ، حيثي أوضحت أن خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية نوع(دكسن) أصبحت متاحة في كل منافذ الشحن في قطاع غزة ولم تعد مقتصرة على أفرع الشركة فقط.

وقالت الشركة انه ومع عمل خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية نوع(دكسن ) تكون خدمات الشحن لجميع أنواع العدادات متاحة في جميع منافذ الشحن سواء داخل أفرع الشركة أو خارجها.

ودعت الشركة المواطنين الكرام للاستفادة من الخدمة حسب الأولويات والضرورات وإفساح المجال خلال الساعات القادمة لمن هو بحاجة ماسة لها، علما بأن منافذ الشحن كافة ستلبي احتياجات الجميع على مدار الساعة.